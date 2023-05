G-P wurde in der globalen EOR-Studie 2023 der IEC Group zum führenden Arbeitgeber der Branche ernannt

Remote First Company (ots/PRNewswire) -G-P wird im ersten Bericht des globalen Marktforschungsunternehmens für seine innovative Technologie, sein außergewöhnliches Kundenerlebnis und sein fundiertes Fachwissen ausgezeichnetG-P (Globalization Partners) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3874285-1&h=1966668258&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3874285-1%26h%3D685626996%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.g-p.com%252F%26a%3DG-P%2B(Globalization%2BPartners)&a=G-P+(Globalization+Partners)), der Pionier und anerkannte Marktführer der globalen Beschäftigungsbranche, gab heute bekannt, dass es vom Forschungsunternehmen The IEC Group in seiner globalen EOR-Studie 2023 zum führenden Arbeitgeber der Branche ernannt wurde. Die Anerkennung festigt die marktführende Position von G-P und markiert das vierte Mal, dass das Unternehmen von Branchenanalysten als herausragender EOR-Anbieter anerkannt wurde.Von den 25 Anbietern, die vom Marktforschungsunternehmen bewertet wurden, erhielt G-P die höchste Gesamtbewertung, was ein Beweis für seine Branchenführerschaft und sein Fachwissen ist. Der Bericht lobt G-P für seine innovative Technologie, zuletzt die Bekanntgabe der G-P Meridian™ Suite (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3874285-1&h=1399511880&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3874285-1%26h%3D2547906804%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.globalization-partners.com%252Fg-p-meridian-suite%252F%253Futm_medium%253Dpr%2526utm_source%253Dpr-newswire%2526utm_campaign%253D23q11%26a%3DG-P%2BMeridian%25E2%2584%25A2%2BSuite&a=G-P+Meridian%E2%84%A2+Suite), seine konsequente Ausrichtung auf eine verbesserte Kundenerfahrung, seine globale Reichweite, seine zertifizierten Integrationen und eines der größten Partnernetzwerke der Branche.„G-P ist in der Branche führend in Sachen Reife und Innovation", sagte Dr. Kenn D Walters, The IEC Group Limited, Partner und Praktiker. „G-P ist ein globales Kraftpaket mit einer Reichweite von 187 Ländern, einer einfachen Integration in die bestehenden HCM-Systeme der Kunden und seiner hochautomatisierten, vorausschauenden und effizienten Technologielösung G-P Meridian Suite".Das IEC Group ist ein weltweit tätiges Forschungs- und Beratungsunternehmen Geschäft, und die IEC Dynamic Map™ ist eine Methodik zum Vergleich von Anbietern, die auf der Erfahrung, der Forschung und dem Kundenfeedback der IEC-Experten beruht. Der erste globale EOR-Bericht hebt die entscheidende Rolle hervor, die EOR-Dienstleistungen bei der Erleichterung von Expansionsplänen und der Umsetzung von Wachstumsplänen von Unternehmen spielen, die eine Globalisierung anstreben, und enthält eine Marktanalyse, in der festgestellt wird, dass der EOR-Markt bis zum Jahr 2028 voraussichtlich 9.8 Milliarden USD-Dollar erreichen wird. Die IEC-Studie bewertet Anbieter nach dem Umfang, der Tiefe und der Reife ihrer EOR-Plattformen, den Investitionen in Technologie und Innovation, den Partnernetzwerken und der internationalen Lieferfähigkeit.„Die Anerkennung von IEC, dass G-P in der EOR-Branche eine Sonderstellung einnimmt, bestätigt die Marktführerschaft von G-P", sagte Nat (Rajesh) Natarajan, Verantwortlicher für Produkt und Strategie. „G-P ist nach wie vor der einzige EOR-Anbieter, der von allen drei unabhängigen Analystenunternehmen, die sich mit unserer Branche befassen, in der Spitzengruppe geführt wird. G-P hat sich dazu verpflichtet, die Arbeitsweise der Welt zu verändern. Die jüngste Ankündigung von G-P Meridian Suite (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3874285-1&h=2173580716&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3874285-1%26h%3D2438318525%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.globalization-partners.com%252Fg-p-meridian-suite%252F%253Futm_medium%253Dpr%2526utm_source%253Dpr-newswire%2526utm_campaign%253D23q11%26a%3DG-P%2BMeridian%2BSuite&a=G-P+Meridian+Suite) - der erste und einzige umfassende und anpassbare Produktreihe, mit der sich globale Teams besser finden, einstellen und verwalten lassen - ist ein weiterer Beweis dafür, wie G-P auch weiterhin innovativ sein wird, um unsere Technologie zu verbessern und die Branche voranzutreiben".G-P wurde zuvor in den globalen EOR-Berichten2021 und 2022 von Nelson Hall zum Branchenführer ernannt und in der PEAK Matrix-® Bewertung 2022 der Everest Group.Klicken Sie hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3874285-1&h=468188411&u=https%3A%2F%2Fwww.globalization-partners.com%2Fresources%2Fg-p-named-employer-of-record-industry-leader-in-the-iec-group-global-eor-study-2023%2F&a=Klicken+Sie+hier), um mehr über den Bericht zu erfahren und zu sehen, was G-P von anderen unterscheidet.Über G-PG-P ist der Pionier und anerkannte Marktführer in der globalen Beschäftigungsbranche. G-P Meridian, die SaaS-basierte Produktreihe von G-P für globale Beschäftigung, hilft Tausenden von Kunden, Teams in mehr als 180 Ländern schnell und konform aufzubauen und zu verwalten, ohne sich mit rechtlichen, steuerlichen oder personalwirtschaftlichen Fragen auseinandersetzen zu müssen.