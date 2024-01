G Medical Innovations Holdings Ltd Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI beträgt aktuell 46, was bedeutet, dass die G Medical Innovations-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis beträgt der RSI 45,33, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf G Medical Innovations war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite der G Medical Innovations-Aktie beträgt 0 Prozent und liegt damit 89,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitstechnologie, 89,09), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen gesprochen haben, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die G Medical Innovations-Aktie damit ein "Neutral"-Rating.