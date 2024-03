G, M Aktie: In selten guter Lage!

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei G & M. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen wurde in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält G & M daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem Wert von 4,38 ist G & M deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Bauwesen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 46,38, was einem Abstand von 91 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die G & M-Aktie liegt bei 11, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis von 27,03 zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für G & M.