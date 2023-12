G, M Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Meinung der Investoren und Nutzer im Internet zu messen. Wir haben die Aktie von G & M anhand dieser Faktoren untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergaben ein neutrales langfristiges Stimmungsbild. Auch die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für G & M war ebenfalls neutral, weshalb wir der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" geben.

In Bezug auf die Dividende schüttet G & M im Vergleich zur Branche Bauwesen eine überdurchschnittliche Dividendenrendite von 16,85 % aus, was 10,55 Prozentpunkte mehr als der Branchendurchschnitt von 6,3 % ist. Daher wird die Aktie mit "Gut" eingestuft.

Fundamental ist G & M im Vergleich zur Branche (Bauwesen) aus unserer Sicht unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 3,74 liegt, während das Branchen-KGV bei 48,35 liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen in die positive Richtung. Auch in den letzten ein, zwei Tagen sprachen die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen G & M. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet. Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine positive Einschätzung.