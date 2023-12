G, M Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die technische Analyse von G & M-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,17 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,181 HKD liegt, was einem Unterschied von +6,47 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage beträgt dieser aktuell 0,18 HKD, was einer ähnlichen Höhe (+0,56 Prozent) des letzten Schlusskurses entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus der gleichen "Industrie"-Branche weist die G & M-Aktie eine Rendite von 38,36 Prozent auf, was mehr als 43 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -4,09 Prozent verzeichnet, liegt die G & M-Aktie mit 42,45 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die G & M-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von G & M liegt bei 3, was im Vergleich zu anderen Werten aus der "Bauwesen"-Branche (KGV von 47,42) unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund fundamentaler Kriterien wird die G & M-Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.