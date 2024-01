G, M Aktie: Eine neue Chance!

G & M: Aktienanalyse zeigt unterbewertetes Potenzial

Die Aktie von G & M wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt im Bauwesen als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3,87, was einem Abstand von 92 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 47,24 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der G & M-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,17 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,185 HKD liegt damit deutlich darüber (Unterschied +8,82 Prozent), was zu einer positiven Bewertung führt. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen Wert von 0,18 HKD, was einer ähnlichen Höhe (+2,78 Prozent) entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die G & M-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls interessante Ergebnisse. Der RSI7 liegt bei 16,67, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 35,94 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Abschließend zeigt sich auch bei der Dividende ein positiver Trend. Mit einer Ausschüttung von 16,85 % übertrifft G & M den Branchendurchschnitt im Bauwesen von 6,32 % um 10,53 Prozentpunkte. Auch hieraus ergibt sich eine aktuelle Einstufung von "Gut".

Insgesamt lässt die Aktienanalyse von G & M auf ein unterbewertetes Potenzial schließen, wobei sowohl fundamentale als auch technische und Dividendenaspekte positive Signale senden.