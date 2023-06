G III Apparel Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Für die Aktie G-iii Apparel stehen per 14.06.2023, 13:07 Uhr 20 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. G-iii Apparel zählt zum Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter".

Unsere Analysten haben G-iii Apparel nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von G-iii Apparel für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält G-iii Apparel für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Buy"-Einstufung. Damit ist G-iii Apparel insgesamt ein "Buy"-Wert.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die G-iii Apparel-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 5 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu G-iii Apparel vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (15,83 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -20,83 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 20 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält G-iii Apparel eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt G-iii Apparel mit einer Rendite von -30,55 Prozent mehr als 81 Prozent darunter. Die "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 28,26 Prozent. Auch hier liegt G-iii Apparel mit 58,82 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.