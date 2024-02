Die G-Factory-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die Stimmung und das Interesse für die G-factory-Aktie in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, so die Analyse. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und Diskussionsstärke. In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 391,13 JPY für den Schlusskurs der G-factory-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 330 JPY, was einen Unterschied von -15,63 Prozent darstellt, weshalb die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 350,82 JPY liegt mit einem letzten Schlusskurs von 330 JPY unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die Anleger haben die G-factory-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft. Die technische Analyse des Relative Strength-Index zeigt, dass die G-factory-Aktie derzeit mit einem Wert von 77,06 überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 51, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des Relative Strength-Index als "Schlecht".

