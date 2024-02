G-Factory Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Der Relative Strength Index (RSI) für die G-factory liegt bei 77,06, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51, was als neutral eingestuft wird. Daher erhält die G-factory insgesamt eine "Schlecht" Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von G-factory wird als neutral eingestuft, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um G-factory beschäftigt hat.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Es wurden auch keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt.

Die technische Analyse zeigt, dass die G-factory derzeit -5,93 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und -15,63 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage entfernt ist. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.