G-Factory Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) für die G-factory-Aktie zeigt einen Wert von 43 für die letzten 7 Tage, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der bei 42,59 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für G-factory nach RSI-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der G-factory bei 396,56 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 334 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund einer Distanz zum GD200 von -15,78 Prozent. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 353,06 JPY, was zu einem Abstand von -5,4 Prozent führt und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment für G-factory war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält G-factory insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über G-factory zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung führt. Das langfristige Stimmungsbild wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.