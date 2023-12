G-Factory Aktie: Das liegt auf Eis

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der G-factory in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Auch das Sentiment und die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen zeigt, dass G-factory in etwa gleich häufig wie üblich diskutiert wurde.

Die technische Analyse zeigt, dass die G-factory derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 403,26 JPY, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 324 JPY liegt, was einer Abweichung von -19,65 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -12,47 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 53,85, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 78, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.