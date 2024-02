G-Factory Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die G-factory befindet sich derzeit mit einem Kurs von 330 JPY um -5,93 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage hinweg ergibt sich ebenfalls eine Bewertung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -15,63 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten Wochen konnte keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild bei G-factory festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine bedeutenden Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält G-factory daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Bereich.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Auch hier ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine Bewertung als "Neutral", da weder besonders positive noch negative Entwicklungen festgestellt wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) der G-factory liegt bei 77,06, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und somit eine Bewertung als "Schlecht" bedeutet. Der RSI25 für die G-factory bewegt sich bei 51, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die G-factory daher eine Gesamtbewertung "Schlecht" für diese Kategorie.