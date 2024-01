G-Factory Aktie: War das schon alles?

Die Aktie von G-factory hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 398 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 340 JPY, was einem Unterschied von -14,57 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 357,76 JPY wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, mit einem Unterschied von -4,96 Prozent. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diese Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die G-factory-Aktie liegt bei 36, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 35,29, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für G-factory.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten 7 Tagen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst. Daher erhält die G-factory-Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde G-factory von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung "Neutral".