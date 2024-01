G-Factory Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Bei G-factory gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Weder besonders positive noch negative Themen waren in den sozialen Medien auffällig. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der G-factory-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 397,26 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 338 JPY deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine ähnliche Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter diesem Wert liegt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die G-factory-Aktie anhand des 7-Tage-RSI als überverkauft bewertet und erhält daher ein "Gut"-Rating. Der RSI auf 25-Tage-Basis führt hingegen zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment. Weder positive noch negative Themen haben in den sozialen Medien starken Einfluss auf die Diskussionen rund um G-factory gehabt. Der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen ebenfalls weder stark mit positiven noch negativen Themen befasst.