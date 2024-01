G City Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für die Bewertung von überkauften oder unterkauften Aktien. Für die G City-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 61 für die letzten 7 Tage, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 50,79 und führt zu einer neutralen Bewertung. Daher ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für G City basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der G City-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1183,18 ILS lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1210 ILS, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 1113,03 ILS, was zu einer positiven "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält G City insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um G City ergibt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ein neutrales Rating. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen jedoch, dass die Anleger in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber G City eingestellt waren. Dies führt zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt sich also eine neutrale bis positive Bewertung für die G City-Aktie basierend auf dem RSI, der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.