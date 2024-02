G-Bits Network Aktie: Aus, Aus, Aus!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von G-bits Network Xiamen intensiv diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um G-bits Network Xiamen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Analytische Untersuchungen zeigen, dass gleich viele "Gut"- wie "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein unverändertes Bild, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bezüglich der Diskussionsintensität der letzten Tage wurde das Unternehmen weniger stark diskutiert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine Einstufung als "Schlecht". Der GD200 des Wertes verläuft um -45,02 Prozent über dem Kurs der Aktie, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die G-bits Network Xiamen aktuell überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Die Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt eine neutrale Einstufung, was insgesamt zu einer Einstufung als "Gut" führt.