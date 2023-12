G.A. Holdings Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

Die technische Analyse der Ga-Aktie zeigt verschiedene Bewertungen auf. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,14 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,142 HKD liegt, was einer Abweichung von +1,43 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (0,13 HKD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,23 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ga-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Ga zeigt ebenfalls eine positive Einschätzung. Der RSI bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen und liegt bei einem Niveau von 0, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 0 eine "Gut"-Einschätzung, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Ga-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -27,78 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Händler"-Branche, die im Durchschnitt um 2,66 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Ga-Aktie mit einer Rendite von 37,11 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung bei Ga zeigt sich insgesamt neutral, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien der vergangenen zwei Wochen. Weder positive noch negative Themen standen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Basierend auf der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Ga-Aktie.