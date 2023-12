GXO Logistics Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Bewertung von Aktienkursen geht über harte Faktoren wie Bilanzdaten hinaus und umfasst auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die Aktie von Gxo Logistics auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Meinungen größtenteils positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Gxo Logistics in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie mit "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es jedoch eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Gxo Logistics. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen hat. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Kriterium der Stimmung und des Buzz mit "Schlecht" bewertet. Die Diskussion über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, weshalb auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 56,9 USD liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 60,29 USD aus dem Handel ging, ergibt sich ein Abstand von +5,96 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage erhält die Aktie ein "Gut"-Signal, da die Differenz bei +9,84 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Gxo Logistics liegt bei 10,4 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an, weshalb hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält das Gxo Logistics-Wertpapier somit ein positives Rating in diesem Abschnitt.