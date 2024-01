GXO Logistics Aktie: Das ist die Höhe!

Die Gxo-Logistics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 57,56 USD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 61,16 USD weicht daher um +6,25 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 56,25 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +8,73 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Gxo Logistics-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass die Diskussionsintensität im Netz mittelmäßig ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was zu derselben Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Gxo Logistics in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Von Analysten wird die Gxo Logistics-Aktie mit "Gut" bewertet. Innerhalb der letzten zwölf Monate wurden 7 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 63,88 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 4,44 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Empfehlung erhält. Insgesamt erhält Gxo Logistics eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Gxo Logistics. Die Anlegerstimmung erhält daher von der Redaktion ein "Gut"-Rating.