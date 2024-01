GXO Logistics Aktie: Geht es jetzt los?

Die technische Analyse der Gxo Logistics zeigt derzeit ein "Neutral"-Rating auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses. Der GD200 verläuft bei 58,1 USD, was einen Kurs der Aktie von 59,38 USD um +2,2 Prozent über diesem Trendsignal bedeutet. Das entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 57,58 USD, was einer Abweichung des Aktienkurses von +3,13 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls ein "Neutral"-Wert. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Gxo Logistics-Aktie abgegeben. Davon waren 7 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was ein "Gut"-Rating für die Aktie ergibt. Im letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 63,88 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 7,57 Prozent entspricht. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Gxo Logistics derzeit einen Wert von 55,59, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 44, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung für die RSI.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für die Stimmung. Allerdings wurde eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer für die Aktie gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse hinweist und eine "Gut"-Bewertung für die Diskussionsstärke ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

