GXO Logistics Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der aktuelle Kurs der Gxo Logistics liegt bei 57,51 USD und weist eine Entfernung von -1,17 Prozent vom GD200 (58,19 USD) auf, was aus charttechnischer Sicht ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 57,87 USD, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet, da der Abstand -0,62 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Gxo Logistics als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Nach Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen ausgesprochen haben, ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung, da 4 Buc, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Für den letzten Monat gab es 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen, was ebenfalls auf eine positive Gesamteinschätzung "Gut" hindeutet. Das Kursziel der Analysten für die Gxo Logistics liegt im Durchschnitt bei 64,2 USD, was einer erwarteten Entwicklung um 11,63 Prozent entspricht und somit ebenfalls mit "Gut" bewertet wird.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um die Aktie von Gxo Logistics nur eine schwache Aktivität im Netz hervorbringt, weshalb sie für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht" erhält. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Gxo Logistics-Aktie liegt bei 56, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 49,36 weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Gxo Logistics.