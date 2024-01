GWR Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Gwr-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,08 AUD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 0,095 AUD lag, was einer positiven Abweichung von 18,75 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Entwicklung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet.

Das Anleger-Sentiment für die Gwr-Aktie zeigt sich insgesamt positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen war das Interesse am Unternehmen jedoch weder besonders positiv noch negativ, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich eine neutrale Einschätzung für die Gwr-Aktie. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Gwr-Aktie derzeit mit einem Wert von 14,29 überverkauft ist. Auch wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 28, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt wird die Gwr-Aktie auf Basis des RSI als "Gut" eingestuft.