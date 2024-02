GWR Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die technische Analyse der Gwr-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen aktuellen Wert von 0,08 AUD. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,087 AUD (+8,75 Prozent), was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 0,09 AUD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt (-3,33 Prozent). Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Gwr-Aktie auf dieser Basis.

Das Anleger-Sentiment für die Gwr-Aktie wird als neutral eingestuft, da in den sozialen Medien sowohl positive als auch negative Meinungen veröffentlicht wurden, jedoch in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Fokus standen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Gwr-Aktie liegt bei 55,56, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung von 56.

In Bezug auf die Diskussionsintensität in den sozialen Medien wird eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer insgesamt positiven Langzeitstimmung für die Gwr-Aktie führt.