GWR Aktie: Grund zur Freude?

Die technische Analyse der Gwr-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,09 AUD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 0,1 AUD deutlich darüber liegt, mit einer Abweichung von +11,11 Prozent. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,09 AUD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls darüber liegt (mit einer Abweichung von +11,11 Prozent). Somit erhält die Gwr-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Gwr-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Gwr-Aktie zeigt, dass der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 85 hat, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 41,67, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie in Bezug auf den 25-Tage-RSI mit "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Schlecht"-Rating für Gwr.

In den letzten zwei Wochen wurde die Gwr-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Gwr-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien, dem Relative Strength Index und der Anleger-Stimmung.