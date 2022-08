GWMs erstes globales SUV-Coupé, der HAVAL H6 GT, erhält positive Kritiken von den Motorisierungsmedien

Baoding, China (ots/PRNewswire) -Kürzlich hat der GWM HAVAL H6 GT, der in Australien eingeführt wurde, dort seine erste Testfahrt für die Medien durchgeführt, wobei mehr Verbraucher Zugang zu seinem ausgezeichneten Fahrerlebnis erhielten.Der HAVAL H6 GT wurde während der Testfahrt von vielen Medien für sein aufsehenerregendes Design und seine intelligenten technischen Funktionen gelobt. Mehrere maßgebliche Medien, darunter CarExpert und Carsales, waren eingeladen, das Coupé eingehend zu erleben.Dieses Modell ist in der bionischen Haifischästhetik gestaltet, um den Testfahrern sein einzigartiges sportliches Aussehen zu demonstrieren. Die Vorderseite ist mit den Elementen der Haifischflossen und -zähne gestaltet, während die Seite den stromlinienförmigen Körper und das Fastback-Heck aufgreift. Diese Details verleihen dem HAVAL H6 GT ein starkes Gefühl von Sportlichkeit.„Er kombiniert den Nutzen eines Standard-SUV mit der Einzigartigkeit eines Coupe-SUV, und diese Kombination wird bei den lokalen Käufern Anklang finden", so CarExpert, eine lokale professionelle Automobil-Website.Bei einer Probefahrt auf städtischen Straßen zeigt das Coupé auch den Testfahrern seine hervorragenden intelligenten Leistungen. Bei den Testmodellen handelt es sich um die High-Spec-Variante, die mit vielen intelligenten technischen Merkmalen wie dem Head-Up-Display (HUD) und dem Verkehrszeichenerkennungssystem (TSR) ausgestattet ist. TSR kann die Informationen zur Geschwindigkeitsbegrenzung schnell erfassen und deutlich auf dem HUD anzeigen, um Geschwindigkeitsüberschreitungen zu vermeiden.Carsales, die berühmte australische Auto-Website, kommentierte: „HAVAL baut in Australien eine Dynamik auf, da Modelle der neuen Generation mit einem hohen Niveau an Ausstattung, Technologie und Sicherheit auf den Markt kommen. Jetzt kommt ein sportlicheres Modell im Coupé-Stil auf den Markt, um ihn zu verbessern."HAVAL H6 GT ist das erste globale Coupé-SUV auf Basis des GWM L.E.M.O.N. Plattform. Bei dieser Testfahrt konnten sich die Medienvertreter direkt von den hervorragenden Fahreigenschaften dieses Coupés überzeugen.„GWM HAVAL hat es sich auf die Fahne geschrieben, den lokalen Nutzern Produkterfahrungen zu bieten, die am besten zu ihrem australischen Lebensstil passen", sagte Tom, der Markenmanager von HAVAL in Australien.Basierend auf dem Einblick in den australischen Markt und dem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse der Nutzer, ist HAVAL bestrebt, Produktiteration und -verbesserung zu fördern. Mehrere Produkte wurden nacheinander in Australien auf den Markt gebracht, wie der HAVAL H6 der 3. Generation und der HAVAL JOLION. Diese Fahrzeuge sind bei den einheimischen Verbrauchern wegen ihres modischen und intelligenten Fahrverhaltens sehr beliebt.HAVAL hat durch die Einführung neuer Produkte, die den unterschiedlichen Vorlieben der lokalen Käufer entsprechen, ein schnelles Umsatzwachstum erzielt. Laut den von CarExpert veröffentlichten Daten verzeichnet die Marke in Australien weiterhin ein enormes Verkaufswachstum, wobei die Verkäufe des HAVAL JOLION und des HAVAL H6 jeweils um mehr als 150 Prozent gestiegen sind.Jetzt hat HAVAL eine breit gefächerte Produktpalette auf den globalen Märkten eingeführt, wie z.B. den HAVAL JOLION, die 3. Generation der HAVAL H6 Familie mit Hybrid- und GT-Varianten, den HAVAL DARGO und den HAVAL H9.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1879912/GWM_s_First_Global_Coupe_SUV__HAVAL_H6_GT_Receives_Favorable_Reviews_from_Motoring_Media.jpgPressekontakt:Li Pupu,+86-13466544432,lipupu@dsconsulting.comOriginal-Content von: GWM, übermittelt durch news aktuell