GWM stellt zwei neue Energiemodelle auf der Paris Motor Show vor, um absoluter Spitzenreiter im Bereich Elektro zu werden

Baoding, China (ots/PRNewswire) -Am 17. Oktober stellten die beiden neuen GWM Energiemarken, WEY und ORA, unterschiedliche Fahrzeuge auf der Paris Motor Show 2022 vor, auf der WEY Coffee 01 und ORA GOOD CAT (also FUNKY CAT auf dem europäischen Markt) offiziell auf dem europäischen Markt eingeführt wurden.Henry Meng, Präsident von GWM Europe, sagte auf der Paris Motor Show 2022: „Die Paris Motor Show ist die perfekte Gelegenheit, GWM und unsere Produkte sowohl auf dem europäischen Markt als auch weltweit zu präsentieren. WEY und ORA sind die ersten beiden Marken von GWM auf dem europäischen Markt."WEY, die intelligente neue High-End-Energiemarke von GWM, kombiniert Luxus mit führenden Technologien. Basierend auf „Smart Driving", „Smart Cockpit", „Smart Device" und anderen Markenstärken wird WEY GWM dabei unterstützen, den europäischen Markt für neue Luxus-Energiefahrzeuge zu erschließen.Auf der Messe präsentierte WEY der Öffentlichkeit zwei Plug-in-Hybridmodelle, und zwar WEY Coffee 01 und WEY Coffee 02.WEY Coffee 01 wurde in Europa offiziell auf dem Markt mit entsprechender Preisbekanntgabe eingeführt. Durch die intelligente Hybrid-DHT-Technologie und Coffee-Intelligenz von GWM profitiert WEY Coffee 01 von verschiedenen Vorteilen, wie z. B. einer ultralangen rein elektrischen Reichweite, hervorragender Leistung und fortschrittlichen intelligenten Funktionen. Mit diesen Eigenschaften ist es ein mit Spannung erwartetes intelligentes neues High-End-Energiemodell auf der Paris Motor Show.ORA ist eine innovative und moderne rein elektrische Marke von GWM. ORA wurde von den Markenwerten „Vertrauen, Authentizität, Zuverlässigkeit, Inklusivität und Pflege" inspiriert und ist bestrebt, für einen neuen Ansatz im Bereich Elektromobilität auf dem europäischen Markt zu sorgen. Auf der Paris Motor Show wurden ORA Modelle wie GOOD CAT (also FUNKY CAT auf dem europäischen Markt), GOOD CAT GT (also FUNKY CAT GT auf dem europäischen Markt) und Next ORA CAT ausgestellt.Das Modell ORA GOOD CAT (also FUNKY CAT auf dem europäischen Markt) wurde offiziell auf dem europäischen Markt verkauft. Es ist mit einem hochmodernen intelligenten Fahrer-Assistenzsystem ausgestattet, das Funktionen wie Abstandsregeltempomat, Heck-Kollisionsvermeidungssystem und Totwinkelerkennung mit einer 360-Grad-Kamera kombiniert. Diese Funktionen bieten Fahrern ein sichereres und smarteres Erlebnis.Tatsächlich wurden sowohl WEY Coffee 01 als auch ORA GOOD CAT (also FUNKY CAT auf dem europäischen Markt) im September 2022 mit einer 5-Sterne-Euro-NCAP-Bewertung ausgezeichnet. Die beiden neuen Energiemodelle erhielten auch die UN R155-Zertifizierung für die Cybersicherheit in Fahrzeugen.GWM beschleunigt durch sein Layout die Umsetzung seiner neuen Energiestrategie auf dem europäischen Markt. „Wir setzen uns dafür ein, unseren Kunden eine sauberere und nachhaltige Zukunft zu bieten. Im Jahr 2023 wird GWM seine erste kohlenstofffreie Fabrik fertigstellen. Bis 2025 werden die fünf GWM Marken insgesamt mehr als 50 neue Energiemodelle auf dem globalen Markt einführen", so Henry Meng.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1922524/GWM_Launches_Two_New_Energy_Models_at_Paris_Motor_Show_to_Reach_the_Electric_Holy_Grail.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gwm-stellt-zwei-neue-energiemodelle-auf-der-paris-motor-show-vor-um-absoluter-spitzenreiter-im-bereich-elektro-zu-werden-301652942.htmlPressekontakt:Qianqian Yang,yangqianqian@dsconsulting.comOriginal-Content von: GWM, übermittelt durch news aktuell