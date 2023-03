GWM stellt auf seinem NEV-Tag Hi4, eine Plattform für E-Hybrid-Allradfahrzeuge der nächsten Generation, vor

Baoding, China, 14. März 2023 (ots/PRNewswire) -Der führende chinesische Automobilhersteller GWM hat auf seinem NEV-Tag seine neueste Hybridtechnologie-Plattform Hi4 (Hybrid Intelligent 4WD) vorgestellt, die über eine fortschrittliche, auf EV basierende Antriebstechnologie verfügt, welche die Effizienz unter allen Straßenbedingungen und Fahrszenarien optimiert.GWM hat sein neues Konzept für Energie und Intelligenz kontinuierlich vertieft und verfügt über eine komplette industrielle Fahrzeugkette, die Hybridarchitektur, Energiebatterien, Wasserstoffenergie, elektrische Antriebstechnologie, intelligente Kabine, intelligentes Fahren und intelligentes Fahrwerk umfasst.Die Hi4-Plattform verfügt über zwei Antriebsstränge mit einer maximalen Systemleistung von 340 kW, was Fahrzeugmodelle der Klassen A bis C abdeckt. Der E-Hybrid-Antriebsstrang erreicht einen branchenführenden thermischen Wirkungsgrad von 41,5 %, der durch sein fortschrittliches Verbrennungssystem, die Hochdruck-Direkteinspritzung und die Niederdruck-Abgasrückführungstechnologie ermöglicht wird. Darüber hinaus sorgen die intelligenten Energiemanagement- und Kontrollstrategien der Plattform Hi4 für eine optimale Betriebseffizienz und verbessern die Energieeinsparung des Fahrzeugs im Vergleich zum herkömmlichen Energiemanagement um etwa 8 %.Die Plattform Hi4 bietet außerdem eine Reichweite von über 100 km im reinen Elektrobetrieb. Das ist dem leistungsstarken Akku zu verdanken, der mit fortschrittlicher Lithium-Ionen-Technologie ausgestattet ist und so für eine lange Lebensdauer sorgt. Die Hochspannungsladetechnologie und das intelligente Lademanagementsystem ermöglichen eine Energieeffizienz des Schnellladegeräts von 97 %, und das Aufladen von 30 % auf 80 % bei normaler Umgebungstemperatur dauert weniger als 30 Minuten.Die Plattform Hi4 verfügt außerdem über drei neue Durchbrüche in der Hybrid-Technologie: eine neue E-Hybrid-Architektur zur Erweiterung der Fahrszenarien des Benutzers, eine neue dynamische Steuertechnologie, die sich auf hochpräzise Millisekunden-Abtastung stützt, und ein neues, leistungsstärkeres elektromechanisches Kopplungsübertragungssystem.Die neue E-Hybrid-Architektur verwendet ein hybrides „neues Design" mit drei Energiequellen und einer Verteilung über zwei Achsen. Dafür werden zwei Elektromotoren mit einer seriell parallelen Elektro-Hybrid-Architektur für Allradfahrzeuge genutzt. Dies erweitert die Fahrszenarien des Anwenders und eignet sich somit sowohl für Stadt- als auch Geländefahrten.Das iTVC-System (intelligent Torque Vectoring Control) von GWM ist eine neue dynamische Steuerungstechnologie, die auf einer hochpräzisen Millisekunden-Abtastung der Fahrzeuggeschwindigkeit durch Motorrotation beruht. iTVC von GWM verteilt und justiert das Drehmoment zwischen Vorder- und Hinterachse innerhalb von Millisekunden, wodurch das Rutschen auf reibungsarmen Straßenoberflächen effektiv verhindert und die Lenkstabilität und Fahrsicherheit beim Kurvenfahren verbessert wird.Das elektromechanische Kupplungssystem ist ein innovatives Design von zwei elektromechanischen Kupplungseinheiten, die fast den gesamten Drehzahlbereich des Motors abdecken und den Fahrbedarf der Nutzer in allen Szenarien erfüllen.„Die Plattform Hi4 bietet eine starke Leistung und einen geringeren Kraftstoffverbrauch, und dank der innovativen Funktionen ihrer zwei Motore und der Zweiachsensteuerung verbessert sie auch die Lenkstabilität und Fahrsicherheit beim Kurvenfahren", sagte der Technische Leiter für Antriebssysteme.Die Plattform Hi4 von GWM wird den Markt der Hybrid-SUVs revolutionieren, indem sie den Kunden eine beispiellose Kombination aus Leistung, Sicherheit und Effizienz bietet. Dies macht sie zur intelligenten Wahl für Fahrer, die das Beste verlangen.Video – https://mma.prnewswire.com/media/2032411/0314____2.mp4View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gwm-stellt-auf-seinem-nev-tag-hi4-eine-plattform-fur-e-hybrid-allradfahrzeuge-der-nachsten-generation-vor-301771862.htmlPressekontakt:Pupu Li,+86-13466544432,lipupu@dsconsulting.comOriginal-Content von: GWM, übermittelt durch news aktuell