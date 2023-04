GWM beschleunigt die Elektrifizierung mit der Weltpremiere von New Energy Vehicles auf der Auto Shanghai 2023

Baoding, China (ots/PRNewswire) -Am 18. April stellte GWM seine fünf Hauptmarken HAVAL, TANK, ORA, POER und WEY auf der 20. Shanghai International Automobile Industry Exhibition („Auto Shanghai 2023") vor und präsentierte ein breites Spektrum von Modellen mit alternativer Antriebstechnik.GWM lud 300 Medienvertreter und Händler aus mehr als 60 Ländern und Regionen ein, sich während der Auto Shanghai 2023 am Stand von GWM von den intelligenten NEVs und Technologien zu überzeugen.Beim Festakt äußerte Parker Shi, Vice President und Head of International Market von GWM, gegenüber den Medien, dass die Umstellung von GWM auf neue Energien in vollem Gange sei und auf dem Ökosystem Wald basiere. Die Auto Shanghai 2023 ist eine hervorragende Bühne für GWM, um der Welt seine intelligenten Errungenschaften zu zeigen und mehr als 15 New Energy Vehicles zu präsentieren.GWM HAVAL stellte seine brandneue Star-Produktpalette vor, und der neue SUV mit alternativer Antriebstechnik (auf dem chinesischen Markt „Fierce Dragon MAX" genannt) feierte seine Weltpremiere. Es ist das erste Modell, das mit Hi4 (Hybrid Intelligent 4WD) ausgestattet ist, und ein frisches Designkonzept verfolgt, um ein jüngeres und futuristischeres Produktimage zu erzeugen. Die neue 6x6-Version des Pickups von GWM, der GWM POER, wurde zusammen mit dem großen Hochleistungs-Hybrid-Pickup POER Shanhai PHEV/HEV vorgestellt, der die besten Lösungen für Pickups mit alternativem Antrieb bieten soll.GWM TANK zeigte zwei NEVs, den TANK400 PHEV, der seine Weltpremiere feierte, und den TANK500 PHEV, einen mittelgroßen bis großen Luxus-Offroad-SUV mit alternativer Antriebstechnik, die weltweit zum Vorverkauft angeboten werden. Darüber hinaus präsentierte GWM TANK dem Publikum auch die Highlights der Produkte, darunter neue Energietechnologie und Produktzuverlässigkeit für Geländewägen, in Form einer „realen Szene + virtuellen Interaktion", die bei den Medien großen Anklang fand.GWM WEY, das sich auf die Kategorie „"0 anxiety intelligent electric" (intelligentes elektrisches Fahren ohne Nervosität) konzentriert, präsentierte der Welt das erste MPV-Modell WEY Gaoshan PHEV. In der Zwischenzeit wurde auch der sechssitzige elektrische SUV Lanshan PHEV vorgestellt, der die Marke dazu veranlasst, in den Markt der intelligenten High-End-NEVs vorzustoßen. GWM ORA brachte darüber hinaus zwei reine Elektromodelle auf den Markt.Zudem präsentierte GWM viele wichtige Technologien, wie den 3.0 T V6-Motor, die 9HAT- und P2-Plattform, die Hi4-, die TANK- und die 6 × 6 Super-Offroad-Plattform. Diese hochmodernen Technologien wurden von den Medien und Händlern positiv bewertet.„Unsere Elektrifizierungsprodukte und fortschrittlichen Technologien spiegeln die Wettbewerbsfähigkeit von GWM wider. Wir freuen uns darauf, den lokalen Verbrauchern in Zukunft weitere NEVs von GWM anbieten zu können", sagte ein Händler aus Brasilien.GWM hält das Ziel, „benutzerorientiert zu sein" hoch. Auf der Grundlage technologischer Innovationen versteht das Unternehmen die Bedürfnisse der Verbraucher im Zeitalter neuer Energien genau.Parker Shi merkte an: „Basierend auf der Philosophie von GWM für intelligente NEVs, 'Greener, Higher, and Safer' wird sich GWM auf das Ökosystem Wald stützen, um die technologische Iteration und die Produktverbesserung zu beschleunigen und seinen Nutzern weltweit qualitativ hochwertigere und intelligentere neue Energieprodukte zu bieten."Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2057084/GWM_Accelerates_Electrification__with_World_Premiere_of_New_Energy_Vehicles_at_Auto_Shanghai_2023.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gwm-beschleunigt-die-elektrifizierung-mit-der-weltpremiere-von-new-energy-vehicles-auf-der-auto-shanghai-2023-301801129.htmlPressekontakt:Pupu Li,13466544432,lipupu@dsconsulting.comOriginal-Content von: GWM, übermittelt durch news aktuell