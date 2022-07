GWM HAVAL H6 GT startet mit starker Sportleistung in die Welt

Baoding, China (ots/PRNewswire) -Am 16. Juli gab der GWM HAVAL H6 GT sein Debüt im Red Bull Quicksand in Südafrika und erregte große Aufmerksamkeit.Als offizieller Automobilsponsor der Veranstaltung zeigte GWM dem Publikum den HAVAL H6 GT. Das Red Bull Quicksand gilt als eines der schwierigsten „1-Meilen"-Rennen der Welt und ist daher extrem anspruchsvoll. Die Charakteristik der Veranstaltung passt perfekt zu den kraftvollen, sportlichen Leistungen des HAVAL H6 GT.Damit die Kunden vor Ort mehr über den HAVAL H6 GT erfahren, richtete GWM einen VIP-Erlebnisbereich ein, der ein großes Publikum anlockte, um das Fahrzeug zu erleben. Am Veranstaltungsort führte GWM auch eine Umfrage durch. Während der Veranstaltung bekundeten viele Zuschauer ihre Begeisterung und Erwartung für den HAVAL H6 GT aus. Gleichzeitig fragten viele Zuschauer nach dem Datum der Markteinführung dieses Modells.Der HAVAL H6 GT ist ein brandneues SUV-Coupé auf Basis der GWM L.E.M.O.N.-Plattform. Die sportliche Leistung des Modells liegt im stilvollen Design, dem herausragenden Antriebssystem, dem personalisierten Fahrerlebnis und anderen Aspekten.Das Aussehen des ausgestellten HAVAL H6 GT ist von Haien inspiriert und vermittelt ein starkes Gefühl von Sportlichkeit. Dieses Fahrzeug hat ein bionisches Design, das an einen Hai erinnert. Die Vorderseite ist mit einer Haifischbrustflosse als Thema gestaltet, mit einem großen Lufteinlassgitter in Form von Haifischzähnen, das einen starken visuellen Eindruck wie ein Hai erzeugt. Das Auto bietet auch ein stromlinienförmiges Dach im Fastback-Stil mit glatten und eleganten Linien, das sehr mächtig aussieht, genau wie die kräftige Haltung eines Hais.Das Innendesign des HAVAL H6 GT kombiniert sportliche Leistung und Sinn für Technologie. Das Fahrzeug verfügt über viele modische und intelligente Details, wie Schaltknauf, Multifunktionslenkrad mit Schaltwippen und Digitalbildschirm. Diese unverwechselbaren Details können das Streben der Nutzer nach intelligenten Autos befriedigen und ihnen eine dynamische Innenraumatmosphäre bieten.Hervorragende Leistung und Fahrspaß sind auch die hervorstechendsten Merkmale des HAVAL H6 GT. Um den Anforderungen der Nutzer unter verschiedenen Fahrbedingungen gerecht zu werden, ist er mit einem verbesserten 4N20 2.0T Motor ausgestattet. Das maximale Drehmoment des Motors erreicht 320 Nm und bietet dem Benutzer eine starke Beschleunigungsleistung. Auf den Fahrgewohnheiten der verschiedenen Nutzer basierend, bietet das Auto auch einen Track-Modus. Wenn der Modus aktiviert ist, kann das Fahrzeug dem Fahrer nicht nur mehr Leistung zur Verfügung stellen, sondern es imitiert auch Auspuffgeräusche wie bei einem Sportwagen. Diese Funktion bietet ein Vergnügen, wie das Fahren eines Rennwagens.Der HAVAL H6 GT ist jetzt im Irak und in Australien erhältlich. GWM plant, ihn in den nächsten Monaten offiziell in Südafrika, Saudi-Arabien, Chile und anderen Märkten einzuführen, um mehr Nutzern eine abwechslungsreiche Erfahrung zu bieten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1868190/image_1.jpgPressekontakt:Pupu Li,+86-13466544432,lipupu@dsconsulting.comOriginal-Content von: GWM, übermittelt durch news aktuell