GWA ist zurück!

Die Dividendenrendite für die Aktie von Gwa beträgt derzeit 7,97 Prozent, was unter dem Durchschnitt von 9,1 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Gwa von Analysten als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Gwa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen mit 2,02 AUD angegeben. Dieser Wert liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 2,83 AUD, was einer Abweichung von +40,1 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Die gleiche Bewertung ergibt sich auch auf Basis der letzten 50 Handelstage, bei denen der gleitende Durchschnitt 2,46 AUD beträgt und der letzte Schlusskurs ebenfalls über diesem Wert liegt (+15,04 Prozent Abweichung). Somit erhält die Gwa-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating auf der Grundlage der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Gwa wird als neutral bewertet, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und das Meinungsbild insgesamt neutral war.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Weder gab es eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Gwa auf dieser Ebene führt.