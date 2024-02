GWA Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. In Bezug auf die Gwa-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 23, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage mit 41,67 weniger volatil und deutet darauf hin, dass die Gwa-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Gwa-Aktie mit einem Kurs von 2,32 AUD derzeit +5,45 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +20,83 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Gut" führt.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt keine bedeutende Veränderung im Vergleich zum letzten Monat, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Gwa-Aktie führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gwa einen Wert von 14 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 27,34 als unterbewertet betrachtet wird. Somit erhält die Aktie auch auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.