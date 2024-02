GWA Aktie: Ist das wirklich normal?

Weitere Suchergebnisse zu "BRP":

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gwa mit 14 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 14,38 Euro für jeden Euro Gewinn von Gwa zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 50 Prozent, da der durchschnittliche Wert im Bereich "Bauprodukte" bei 28 liegt. Aufgrund des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der Gwa-RSI beträgt 11,63 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 30,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung können die Einschätzung von Aktienkursen beeinflussen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Gwa betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde positiv war. Zudem wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Gwa diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Nach unserer Untersuchung zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Gwa war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Daher wird der Aktie von Gwa in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral" vergeben.