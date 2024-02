GWA Aktie: Einfach unglaublich

Die technische Analyse deutet darauf hin, dass die GWA-Aktie derzeit positiv bewertet wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1,93 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (2,33 AUD) um +20,73 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies ergibt die Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 2,23 AUD, was einer Abweichung von +4,48 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird festgestellt, dass die Diskussionintensität in den sozialen Medien mittelmäßig ist und daher eine "Neutral" Bewertung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem langfristig neutralen Stimmungsbild führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gwa einen Wert von 14 auf, was im Vergleich zu anderen Werten in der Branche "Bauprodukte" (KGV von 27,42) deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 31,58 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 43,86 Punkten. Insgesamt wird die Gwa-Aktie daher mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.