GVC Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 8 positive, 0 neutrale und 1 negative Bewertungen für Entain abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Kurzfristig gesehen gab es innerhalb eines Monats 2 positive, 0 neutrale und 1 negative Einschätzungen, was zu einer aktuellen "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 1463 GBP. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um 15026,14 Prozent steigen könnte, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Entain-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein durchschnittlicher Schlusskurs von 1159,67 GBP für die Entain-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 9.672 GBP, was einem Unterschied von -99,17 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 873,91 GBP liegt mit einem Unterschied von -98,89 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Entain-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf die fundamentalen Daten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 220,21, was 283 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels, Restaurants und Freizeit) von 57 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und daher auf dieser Ebene eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, zeigt einen Wert von 96,57, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt mit 90,24 auf einem Niveau, das eine "Schlecht"-Einschätzung signalisiert. Insgesamt wird die Entain-Aktie daher aufgrund des RSI auf "Schlecht" eingestuft.