GVC Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Entain wird derzeit mit 64,06 bewertet, was einer Neutral-Einstufung entspricht. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 26,47 und wird als „Gut“ eingestuft, was zu einer Gesamteinschätzung von „Gut“ führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Entain derzeit auf 1138,73 GBP, während der aktuelle Aktienkurs bei 989,2 GBP liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -13,13 Prozent, was zu einer Bewertung von „Schlecht“ führt. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 901,61 GBP, was einem Abstand von +9,71 Prozent entspricht und zu einer Einstufung als „Gut“ führt. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von „Neutral“.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 8 positive, 0 neutrale und 1 negative Bewertung für Entain abgegeben, was im Durchschnitt zu einem „Gut“-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1463 GBP, was einer Empfehlung von +47,9 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 989,2 GBP. Aus Sicht der Analysten erhält die Entain-Aktie insgesamt eine „Gut“-Empfehlung.

Bei der Bewertung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt und keine signifikanten Änderungen in der Stimmung aufgetreten sind. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als „Neutral“.