GVC Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI für Entain liegt bei 58,45, was als neutral betrachtet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 62, was ebenfalls auf eine neutral Situation hinweist.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Entain derzeit bei 1205,08 GBP verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 834,4 GBP liegt. Dies bedeutet einen Abstand von -30,76 Prozent und wird daher als schlecht eingestuft. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 925,15 GBP, was einer Differenz von -9,81 Prozent entspricht und ebenfalls ein schlechtes Signal darstellt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Hotels, Restaurants und Freizeit) wird Entain als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 220,21 liegt, was einen Abstand von 284 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 57,36 ergibt. Auf fundamentaler Basis wird daher eine schlechte Empfehlung ausgesprochen.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Entain insgesamt 9 Analystenbewertungen, wovon die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist, bestehend aus 8 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führen. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 1463 GBP ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 75,34 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Entain daher eine "Gut"-Bewertung.