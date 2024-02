GVC Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "Entain Plc":

Die aktuelle Stimmung der Anleger in den sozialen Medien gegenüber Entain ist überwiegend positiv. In den letzten Tagen gab es neun positive und ein negatives Feedback. An vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der gleitende Durchschnittskurs der Entain derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 1069,6 GBP, während der Aktienkurs bei 911,2 GBP liegt, was einer Abweichung von -14,81 Prozent entspricht. Auch der GD50 zeigt mit einem Wert von 961,22 GBP eine Abweichung von -5,2 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Die Analyse der Analysten ergibt insgesamt eine positive Langzeitbewertung. In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie 7 Mal als "Gut", 1 Mal als "Neutral" und 1 Mal als "Schlecht" eingestuft. Auch die langfristige Prognose des Kursziels liegt mit 1408,71 GBP deutlich über dem aktuellen Kurs, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Entain mit einer Ausschüttung von 1,8 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,69 %, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Meinung der Anleger und Analysten über Entain überwiegend positiv ist, obwohl die technische Analyse auf einige negative Aspekte hinweist.