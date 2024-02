GVC Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Entain Plc":

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Entain-Aktie siebenmal eine positive Bewertung, einmal eine neutrale und einmal eine negative Bewertung gegeben. Langfristig wird die Aktie daher von institutioneller Seite als "Gut" eingestuft. In einem kürzeren Zeitraum von einem Monat gab es keine positiven und eine neutrale Bewertung, was zu einer aktuellen Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 52,62 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 1408,71 GBP, was als positive Einschätzung betrachtet wird und somit zu einer insgesamt guten Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt derzeit 220,21 und liegt damit 268 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Branche der Hotels, Restaurants und Freizeit. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer schlechten Bewertung auf dieser Ebene.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Meinungen und Stimmungen über die Entain-Aktie. Während in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, gab es in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung durch unsere Redaktion führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Entain weist einen Wert von 88,61 auf, was als schlecht eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 52,09, was zu einer neutralen Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Schlecht".