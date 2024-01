GVC Aktie: Ist es das gewesen?

Weitere Suchergebnisse zu "Entain Plc":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Basierend auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt der RSI für Entain aktuell bei 42,65 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 37,02 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für Entain liegt bei 1144,61 GBP, was einer Abweichung von -13,14 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 994,2 GBP entspricht. Daher erhält Entain eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 897,11 GBP, was einer Abweichung von +10,82 Prozent entspricht, und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Entain auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Entain beträgt 220, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" als überbewertet gilt. Daher erhält Entain in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Stimmungen der Marktteilnehmer gegenüber Entain. In den letzten Tagen gab es sechs positive und drei negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Entain von der Redaktion in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.