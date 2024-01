GVC Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Entain Plc":

Die Diskussionen über Entain auf den sozialen Medien signalisieren die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger. In den letzten beiden Wochen gab es vermehrt positive Meinungen und Kommentare, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen positiv bewertet wird. Die Redaktion schließt daraus, dass die Aktie von Entain als "Gut" einzustufen ist und angemessen bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Entain mit 977 GBP derzeit 8,52 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Einschätzung. Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen fällt die Bewertung "Schlecht" aus, da die Distanz zum GD200 bei -14,28 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Von Analysten wurden in den letzten zwölf Monaten 8 positive, 0 neutrale und 1 negative Einschätzung zu Entain abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Für den kommenden Monat liegen keine aktualisierten Analystenmeinungen vor. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 1463 GBP, was einem potenziellen Anstieg um 49,74 Prozent vom letzten Schlusskurs (977 GBP) entspricht. Somit erhält die Entain-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

In fundamentaler Hinsicht beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Entain derzeit 220,21, was 276 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels, Restaurants und Freizeit) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.