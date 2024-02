GUD Holdings Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Gud. Deshalb wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Daher wird auch hier die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Gud-Aktie von 11 AUD mit einer Entfernung von +2,23 Prozent vom GD200 (10,76 AUD) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist hingegen einen Kurs von 11,79 AUD auf, was wiederum ein "Schlecht"-Signal ist.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Gud als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 83,08, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 60,98, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Insgesamt kann die Gud-Aktie daher aufgrund der genannten Faktoren als "Neutral" eingestuft werden.