GUD Holdings Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich des Unternehmens Gud wurde in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet. Nach Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge zu diesem Thema in den letzten beiden Wochen kommt unsere Redaktion zu diesem Schluss. Hauptsächlich wurden neutrale Themen rund um den Wert des Unternehmens diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral" Einstufung der Anlegerstimmung.

Aus charttechnischer Sicht wird die Gud-Aktie positiv bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 10,36 AUD. Der letzte Schlusskurs von 11,95 AUD weicht somit um +15,35 Prozent ab, was einer "gut"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (11,18 AUD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+6,89 Prozent), was ebenfalls zu einer "gut"-Bewertung führt.

Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität der Anleger ergibt ebenfalls ein "neutral"-Rating für die Gud-Aktie. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten 30 Tagen. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als sonst.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI der Gud-Aktie liegt bei 24,39, was einer "gut"-Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 34,73, was zu einer Einstufung als "neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbild, das zu einer "gut"-Bewertung der Gud-Aktie führt.