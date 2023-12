GT Steel Construction Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die technische Analyse der Plateau Treasures-Aktie der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -41,55 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,83 HKD gegenüber dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 1,42 HKD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 0,83 HKD auch unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage von 0,96 HKD, was zu einer Abweichung von -13,54 Prozent führt. Auch dies führt zu einem "Schlecht"-Rating auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich neutral gegenüber Plateau Treasures. In den letzten Tagen gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf der Basis einer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Plateau Treasures von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die Untersuchung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Plateau Treasures ergibt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide RSI führt. Insgesamt bekommt das Plateau Treasures-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz ergibt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität hervorgebracht hat, und die Rate der Stimmungsänderung gering war. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie von Plateau Treasures.