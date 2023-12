GT Biopharma Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer, bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sein. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Gt Biopharma heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 40,43 Punkten, was darauf hindeutet, dass Gt Biopharma weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass Gt Biopharma weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 49,43), sodass die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält das Gt Biopharma-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Gt Biopharma verläuft momentan bei 0,32 USD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,247 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -22,81 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,24 USD, was einer Differenz von +2,92 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal für die Gt Biopharma-Aktie ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionintensität bei Gt Biopharma haben wir langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher gut, da sich eine positive Änderung identifizieren ließ. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt sechs Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Gt Biopharma. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.