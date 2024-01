GT Biopharma Aktie: Einfach nur Spitze!

In den sozialen Medien hat sich in den vergangenen vier Wochen nichts Wesentliches in Bezug auf die Stimmungslage oder die Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Gt Biopharma verändert. Aufgrund dessen wird die Aktie neutral bewertet. Sowohl der 7-Tage-RSI (Relative Strength Index) mit 45,45 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit 35,92 Punkten weisen darauf hin, dass Gt Biopharma derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der 200-Tage-Durchschnitt mit einem aktuellen Wert von 0,3 USD deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,255 USD liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs mit 0,24 USD über dem 50-Tage-Durchschnitt (+6,25 Prozent), was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wodurch die Aktie von Gt Biopharma mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.