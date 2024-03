GTX Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Metalert-Aktie wird anhand verschiedener Analysen bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,07 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,032 USD weicht um -54,29 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 0,03 USD, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese aktuell bei 0 Prozent, was 3,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher ebenfalls als "Schlecht". Bei der Anlegerstimmung zeigt sich hingegen ein positives Signal, da in den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Deshalb wird die Aktie von Metalert in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Einstufung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Gut"-Rating für die Metalert-Aktie.