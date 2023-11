GTI Resources Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt werden. Schauen wir uns den RSI der Gti Energy-Aktie der letzten 7 Tage an: Der Wert beträgt aktuell 50, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher vergeben wir ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier zeigt sich, dass Gti Energy weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 50), weshalb die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Gti Energy somit ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz, also die starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation, lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Gti Energy hat sich in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert, weshalb die Aktie von uns eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. In den letzten vier Wochen haben unsere Programme eine verringerte Aktivität gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Gti Energy erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Ebene daher mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Gti Energy-Aktie ein Durchschnitt von 0,01 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.008 AUD (-20 Prozent Unterschied), weshalb wir daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (0,01 AUD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-20 Prozent Abweichung). Die Gti Energy-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht. Insgesamt erhält Gti Energy daher für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Gti Energy von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Gut" erlaubt. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.