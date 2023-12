GS Holdings Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Gs Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu bewerten. Ein RSI-Wert von 60 für die Gs-Aktie in den letzten 7 Tagen deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Wenn wir diesen Wert mit dem RSI auf 25-Tage-Basis vergleichen (74,29), zeigt sich, dass die Aktie auf dieser Basis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Gs-Aktie nach der RSI-Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Gs-Aktie eine Rendite von -70,83 Prozent erzielt, was mehr als 64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von -8,36 Prozent liegt die Gs-Aktie mit 62,47 Prozent deutlich darunter. Diese negative Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anlegerstimmung, die in den sozialen Medien diskutiert wird, war in den letzten Tagen insgesamt neutral gegenüber Gs. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf unserer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält die Gs-Aktie daher ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs der Gs-Aktie bei 0,03 SGD mit einer Entfernung von -57,14 Prozent vom GD200 (0,07 SGD), was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen zeigt, liegt bei 0,04 SGD, was zu einem Abstand von -25 Prozent führt und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Gs-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.