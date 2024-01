GS Holdings Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Stimmung der Anleger zu Gs in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen ergab keine eindeutig positiven oder negativen Themen. Somit wird die Aktie insgesamt als "neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche hat Gs in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -63,56 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors liegt die Rendite von Gs um 65,4 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Gs-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 0,07 SGD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,03 SGD liegt um 57,14 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (0,04 SGD) zeigt sich mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Wert (-25 Prozent) eine weitere "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Gs. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie weist darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weder besonders im Fokus, noch in einem geringen Maß diskutiert wird. Daher wird die Aktie insgesamt als "neutral" bewertet.