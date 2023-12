GS Holdings Aktie: Quo vadis?

Weitere Suchergebnisse zu "Gs Holdings":

Die Gs-Aktie zeigt gemischte Signale in verschiedenen Analysebereichen. Bei der Diskussionsintensität im Internet ist eine durchschnittliche Aktivität zu beobachten, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Schlusskurs der Gs-Aktie sowohl über die letzten 200 Handelstage als auch über die letzten 50 Handelstage unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Gs-Aktie mit -66,1 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche schneidet die Gs-Aktie mit einer Rendite von -2,36 Prozent schlecht ab.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls schlechte Signale, da der RSI der Gs bei 91,67 liegt und somit als überkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 61 und wird daher als neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich für die Gs-Aktie in verschiedenen Kategorien eine schlechte Bewertung.